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Стартовал 12-й сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN

18:13
  • среда
  • 21 февраля 2024

В этом году он посвящен теме "бережливого производства"

В России стартовал 12-й сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN. Это один из масштабных проектов президентской платформы "Россия страна возможностей".

В этом году он посвящен теме "бережливого производства". Школьники, студенты и молодые специалисты со всей страны на протяжении нескольких месяцев будут решать технические задачи, в том числе для ключевых отраслей экономики. А эксперты-профессионалы оценят их проекты.

Участие в состязаниях позволит студентам получить льготы при поступлении в магистратуру, школьники смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ. А победители среди молодых специалистов значительно ускорят свой карьерный рост - им помогут трудоустроиться в лучшие отраслевые отечественные компании. 

"Самая массовая - студенческая лига. Отборочные этапы пройдут почти в 50 вузах России. Не менее 5 тысяч студентов будут решать кейсы отраслевых компаний по 10 направлениям. Школьная лига объединит учащихся 3-11 классов для соревнования по двум направлениям. Для школьников 3-11 классов также организаторы подготовили задания по инженерно-техническому творчеству", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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