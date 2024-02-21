МИД России обвинил Украину в торговле вещами погибших российских военных

Захарова рассказала, что Киев выставляет на продажу личные документы россиян
Украинцы начали торговать вещами российских военных. В том числе и их личными документами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что "неонацисты используют боевые действия для личного обогащения".
Захарова считает, что представители ВСУ "грабят музеи и православные святыни". А также занимаются контрабандой оружия. Личными вещами российских солдат они "приторговывают". В продаже появляются обычно паспорта и военные билеты.
В качестве подтверждения своих слов Захарова рассказала о случае в Австралии, где местный житель через соцсети пытался продавать личные вещи погибших.