МИД России обвинил Украину в торговле вещами погибших российских военных

Захарова рассказала, что Киев выставляет на продажу личные документы россиян

Украинцы начали торговать вещами российских военных. В том числе и их личными документами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "неонацисты используют боевые действия для личного обогащения".

Захарова считает, что представители ВСУ "грабят музеи и православные святыни". А также занимаются контрабандой оружия. Личными вещами российских солдат они "приторговывают". В продаже появляются обычно паспорта и военные билеты.

В качестве подтверждения своих слов Захарова рассказала о случае в Австралии, где местный житель через соцсети пытался продавать личные вещи погибших.

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