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Эпидемия респираторного вируса среди младенцев вспыхнула в Финляндии

17:04
  • среда
  • 21 февраля 2024

Дети массово попадают в реанимацию с затруднением дыхания

В Финляндии - эпидемия респираторно-синцитиального вируса. Основными жертвами становятся младенцы. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на врача одной из больниц в центральной Финляндии. 
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По версии доктора, вирус стал агрессивнее и заболеваемость им в этом году выше. Малыши попадают в реанимацию, заразившись. Пик пришелся на январь. С тех пор заболеваемость держится на одном уровне: не растет, но и не спадает. 

Вирус вызывает одышку, затруднение дыхания и глотания. У заболевших появляется насморк и кашель. 

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