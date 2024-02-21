Эпидемия респираторного вируса среди младенцев вспыхнула в Финляндии

Дети массово попадают в реанимацию с затруднением дыхания

В Финляндии - эпидемия респираторно-синцитиального вируса. Основными жертвами становятся младенцы. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на врача одной из больниц в центральной Финляндии.

По версии доктора, вирус стал агрессивнее и заболеваемость им в этом году выше. Малыши попадают в реанимацию, заразившись. Пик пришелся на январь. С тех пор заболеваемость держится на одном уровне: не растет, но и не спадает.

Вирус вызывает одышку, затруднение дыхания и глотания. У заболевших появляется насморк и кашель.

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