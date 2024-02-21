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Собянин рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

17:00
  • среда
  • 21 февраля 2024

Столица помогает высокотехнологичному бизнесу в рамках пяти программ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что столица помогает высокотехнологичному бизнесу (в частности - тем, кто патентует изобретения и полезные модели в России и за рубежом) в рамках пяти программ.

"Выделяем помощь на: патентование изобретений и полезных моделей в Российской Федерации - компенсация 75 тысяч рублей, при этом компаниям разрешается подавать сразу несколько заявок; патентование изобретений и полезных моделей за рубежом - до 2 миллионов рублей; пилотное тестирование - максимально 2 миллиона рублей", - объяснил глава города.

Кроме того, компании получают поддержку для возмещения инвестиций бизнес-ангелам и приобретения оборудования и развитие деятельности.

Как уточнил мэр, в настоящее время открыт прием заявок по всем пяти программам. Подать их можно здесь.

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