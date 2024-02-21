Запорожскую АЭС отключили от последней резервной линии

Теперь огромную атомную станцию питает лишь одна линия электропередач

Запорожская АЭС отключена от резервной линии электропередач. Теперь огромную атомную станцию питает лишь одна ЛЭП мощностью 750 киловатт. Об этом в соцсети Х написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Чиновник отметил, что это ставит под угрозу безопасность ядерной станции. В случае повреждения ЛЭП или аварии на линии ЗАЭС окажется обесточена. В этом случае потребности станции придется обеспечивать с помощью дизель-генераторов, а их надолго может не хватить.

Внешняя энергия используется станцией для расхолаживания активных зон реакторов. Эксперты напоминают, что причиной аварии на Фукусиме в Японии стало как раз затопление дизель-генераторов и отсутствие резервного электропитания. Быстро заглушить реакторы невозможно.

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