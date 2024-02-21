Зеленский призвал премьера Польши встретиться на границе

Крайним сроком украинский президент назвал 24 февраля

Владимир Зеленский попросил премьера Польши встретиться на границе. Он заявил, что сам готов приехать туда со всем кабинетом министров. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины собирается решить вопрос с блокадой пунктов пропуска. Сейчас они перекрыты польскими фермерами.

Более того, поляки нападают на машины и железнодорожные составы с украинским зерном. Продукцию они высыпают прямо на землю. Фермеры намерены препятствовать украинским поставкам в страны Европы.

Дело в том, что украинское зерно не облагается пошлинами и потому его продают по низким ценам. Тогда как у самих поляков амбары ломятся от продукции. Они не могут себе позволить такие скидки. Поэтому приходится идти на крайние меры. Этим и не доволен Владимир Зеленский.

Он грозит обращением в суд, если польский премьер-министр не встретится с ним до 24 февраля.

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