В Казани стартовали "Игры будущего": как это было и что ждет зрителей

Талисманом первых "Игр будущего" стала жар-птица Мира

Футбол, хоккей, баскетбол, единоборства, гонки. Хорошо знакомые зрителю дисциплины. С одной лишь существенной разницей - с приставкой "фиджитал". Суть турнира - объединить классический и киберспорт. Сегодня в столице Татарстана состоялось официальное открытие. Поддержать юных участников прилетел глава государства. Владимир Путин дал старт первым "Играм будущего".

"Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Но Россия - это еще и земля великих ученых, конструкторов инженеров. А сегодня наши исследовательские компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта, в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса. Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России. В добрый час", - сказал президент.

Оглушительное по масштабам открытие состоялось в международном выставочном центре "Казань-Экспо". Лазерное и световое шоу, реалистичные голограммы, спортивные трюки буквально захватили внимание зала. Впрочем, иначе на самых технологичных играх в истории не могло быть. Главная цель уникального формата - доказать, что инновационные увлечения молодежи рука об руку идут с традиционным спортом. И лучше всего это воплотилось в концепции "Игр будущего".

Италия, Франция, Арабские Эмираты, Куба, Китай – только начало списка. Помимо российских зрителей, в Татарстан приехали иностранные делегации и журналисты из 600 стран мира. Александр Лукашенко на белорусском языке призвал ребят смелее идти вперед, в будущее.

Инновационные дисциплины поделены на пять категорий: Тактика, Стратегия, Технология, Скорость и Спорт. В последнюю вошли привычные соревнования - от скейтбординга до хоккея, но в непривычном исполнении. Сначала участники состязаются в виртуальном пространстве, а затем выходят на настоящий лед. По сумме очков в двух этапах определяют лучших. В игре, которая состоялась еще до официального открытия, победила команда Мексики.

Любители тактических сражений пробуют свои силы в ведении боя. Сначала, вооружившись геймпадами, отстреливаются от виртуальных противников. После в ход идет игровое лазерное оружие. Реальная площадка с препятствиями и укрытиями напоминает полигон. Профессиональным стратегам, тем, кто привык управлять сражением, а не участвовать, предлагают испытать себя в турнире по игре Dota 2. Здесь, как уверяют сами геймеры, важно не только виртуозно владеть мышкой, но и проявлять смекалку.

Все как в большом спорте – болельщики, тренеры и даже спортивные комментаторы. Зрители также смогут увидеть соревнования роботов и дронов. Пожалуй, одна из самых футуристичных дисциплин.

Талисманом первых "Игр будущего" стала жар-птица Мира. Персонаж славянского эпоса, но тоже как будто в новом киберобличии. Символ, который обязательно принесет спортсменам удачу. Победители "Игр будущего" увезут с собой заветный трофей. До Казани, кстати, он добирался долгих 100 дней. Побывал в восьми городах России и даже поднялся на орбиту Земли на МКС. Общий призовой фонд соревнований составляет 10 миллионов долларов. Побороться за награду приехали 2 тысячи спортсменов со всего мира.

Поболеть за своих соотечественников приехали и лидеры стран СНГ. А заодно и обсудить насущные межгосударственные вопросы. В первой половине дня Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Общаясь с президентом Республики Сербской, глава государства поблагодарил коллегу за поддержку. А также заверил, что Россия прекрасно понимает непростое положение, в котором сегодня оказались боснийские сербы.

С главой Узбекистана Владимир Путин отметил достижения в области экономики, транспортного строительства и культурного обмена. Таджикистан - еще один важный партнер. С каждым годом общие инвестиционные проекты лишь набирают обороты. А значит, необходимо продолжать совместную работу, подчеркнул президент России. С главой Киргизии прямо накануне открытия игр разговор зашел и о молодежной политике.

"Должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае, мы постарались, чтобы старт был достойным. Молодые люди во всем мире любят такие виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, чтобы они могли посостязаться друг с другом", - указал президент.

И совсем неважно, происходит это на спортивной или на интернет-площадке, подчеркнул Владимир Путин. Любой спорт должен оставаться вне политики. И судя по интересу, который проявило мировое сообщество, России удалось сделать эти игры только спортивными. Идею продолжить традицию поддержал и президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующие игры будущего в его стране.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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