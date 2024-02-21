Выборы-2024: свежие новости президентской кампании

Уже почти 4 миллиона граждан подали заявления о голосовании в электронном виде или по месту жительства

Получив пас от Геннадия Зюганова, Николай Харитонов - кандидат в президенты от КПРФ - бьет по воротам. Открывая таким образом тренировку молодежной команды партии по мини-футболу. Эти атлеты, как здесь говорят, - гордость партии. Пятикратные чемпионы России. Есть чем похвастаться по части спортивных успехов и самому Харитонову.

"В 19 лет я бежал 50 километров на спартакиаде в Красноярске, посвященной 100-летию рождения Владимира Ильича Ленина. И тогда занял я 11 место. В 1971 году, уже на первенстве области Новосибирской, было 3 место", - рассказывает он.

А вот Владимир Машков, сопредседатель Центрального избирательного штаба Владимира Путина, признается, что всей душой болеет за ход СВО. Сегодня он в Новосибирске. Встретился с работниками регионального отделения фонда "Защитники Отечества", а также с волонтерами, которые каждый день, часто рискуя жизнями, помогают нашим бойцам на передовой.

"Я хочу пожелать нам всем победы, победы нашей стране, потому что сейчас мы разговариваем, думаем о будущем, а на передовой ребята погибают за нас. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете и помогаете ребятам", - поблагодарил Машков.

Поддержка СВО - центральная тема и в предвыборной программе Леонида Слуцкого. Презентовать документ 21 февраля кандидат в президенты от ЛДПР, по его словам, решил не случайно. Ведь именно в этот день два года назад Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Начавшаяся вскоре после этого специальная военная операция, убежден политик, должна привести к безоговорочной победе.

"Победа русского оружия войдет в историю как победа - рассчитываю и уповаю - над последней в истории нацистской хунтой. Конечно, дорогие коллеги, друзья, решительный штурм - вот что нужно, чтобы достичь наших целей на Украине. Нацизм снова будет повержен", - подчеркнул Слуцкий.

Команда еще одного кандидата - от "Партии роста" и "Новых людей" - сегодня в Омске. Пообщались с участниками долевого строительства, проверили удобство общественного транспорта. А затем была встреча со сторонниками, к которым по видеосвязи обратился Владислав Даванков.

"Основная часть моей программы посвящена тому, как оставлять больше денег в регионе, и не просто в регионе, а в муниципалитете. Тогда будет хватать денег на то, чтобы развивать городскую среду", - указал он.

До начала выборов не так много времени. 25 февраля стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остается до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта. В Центральной избирательной комиссии сообщили: сделать свой выбор можно будет не только в России, но еще в 144 странах мира. За рубежом откроют 288 участков.

"Мы сегодня предлагаем в соответствии с теми сведениями и информацией, полученной из Министерства иностранных дел, дополнить перечень образованных участков, внести изменения в порядок нумерации. Дополнить перечень участков двенадцатью избирательными участками: дополнительными десятью участками в Абхазии и одном на Кипре, а также новообразованным участком в Молдавии", - сообщил член ЦИК Павел Андреев.

По данным Центризбиркома, большой популярностью будет пользоваться и система дистанционного электронного голосования. Для участия в нем уже подано почти 4 миллиона заявлений из 28 регионов. Это - без учета Москвы, где уведомлять о своем намерении не требуется. Также в ЦИК отчитались о том, как проходит кампания по информированию населения. Члены участковых избирательных комиссий обошли уже 20 миллионов домохозяйств. И более 80 процентов граждан сообщили им, что будут голосовать на выборах.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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