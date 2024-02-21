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За сутки в Петербурге пропали сразу несколько детей

18:36
  • среда
  • 21 февраля 2024

Бесследно исчезли уже восемь подростков

За сутки в Санкт-Петербурге пропали восемь подростков. Исчезнувшим детям от 10 до 17 лет. Часть из них стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает телеграм-канал 78.ru

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Отмечается, что в полицию с заявлениями обратились родители детей, а также воспитатели Центра содействия семейного воспитания.

Сегодня исчезли четыре мальчика и две девочки. 20 февраля пропали еще двое детей. 

К поискам подключились волонтеры. Пока больше никакой информации о пропавших детях нет. 

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