За сутки в Петербурге пропали сразу несколько детей

Бесследно исчезли уже восемь подростков

За сутки в Санкт-Петербурге пропали восемь подростков. Исчезнувшим детям от 10 до 17 лет. Часть из них стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает телеграм-канал 78.ru.

Отмечается, что в полицию с заявлениями обратились родители детей, а также воспитатели Центра содействия семейного воспитания.

Сегодня исчезли четыре мальчика и две девочки. 20 февраля пропали еще двое детей.

К поискам подключились волонтеры. Пока больше никакой информации о пропавших детях нет.

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