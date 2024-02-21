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WP: из-за неорганизованности отступления ВСУ понесли огромные потери под Авдеевкой

19:40
  • среда
  • 21 февраля 2024

Американская газета указывает на беспорядочное бегство украинских военных

Вооруженные силы Украины понесли огромные потери при отходе из Авдеевки. Это связано с тем, что отступление было беспорядочным и не организованным. Об этом написало сегодня издание The Washington Post, опираясь на слова украинских военных. 

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Так, издание указывает, что командир одного из взводов 53-й бригады заявил, что если отступление кто-то и планировал, то очень плохо. А поспешное бегство нанесло военнослужащим еще и психологическую травму.

При этом ситуация на тех позициях, куда отошли части, тоже очень непростая. Также военные рассказывают. что многие солдаты находятся на передовой почти два года без ротации. И просто покинули поле боя от усталости. 

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российских войск. Взятие этого города позволит отодвинуть от Донецка части ВСУ и уменьшить количество обстрелов города. 

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