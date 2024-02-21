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Путин принял участие в открытии "Игр будущего" в Казани

19:56
  • среда
  • 21 февраля 2024

Фиджитал-спорт - крайне перспективное направление

В среду в Казани открылись “Игры будущего” - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине. Владимир Путин и зарубежные лидеры приняли участие в открытии состязаний, передает ТАСС.

Как отметил президент России, "Игры будущего" - это свобода от политической конъюнктуры и двойных стандартов. При этом Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян.

Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, разбитых на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал - объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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Церемония открытия "Игр будущего" в Казани
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Церемония открытия "Игр будущего" в Казани
Церемония открытия "Игр будущего" в Казани
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