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Популярного блогера приговорили к 60 годам тюрьмы за издевательства над детьми

20:17
  • среда
  • 21 февраля 2024

Женщина вела блог о материнстве и истязала шестерых детей

Суд в США приговорил популярного блогера к 60 годам лишения свободы. Женщина рассказывала в соцсетях о счастье материнства, а за кадром истязала своих шестерых детей. Историю рассказал телеграм-канал Baza. Источник сообщает, что на канал Руби Франке были  подписаны 2,5 миллиона человек. 

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Отмечается, что женщина давала советы по воспитанию детей и подписчики считали ее хорошей матерью, хоть и категоричной в некоторых вопросах. Однако летом 2023 года ее сын сбежал к соседям. Мальчик был истощен и просил пить. Кроме того, на его ногах и руках было множество ушибов и ссадин. В дело вмешалась полиция. 

Оказалось, что "образцовые" родители издевались над своими детьми. Они не давали им есть и пить, заставляли бегать по лестницам с коробками или часами смотреть в стену в качестве наказания. Не гнушались супруги и рукоприкладством. После того, как стражи порядка опросили детей и узнали подробности их жизни, Руби Франке арестовали.

Суд вынес приговор. К этому моменту детей у женщины изъяли и поместили под опеку. А муж развелся с ней еще до того, как стало известно, что ближайшие 60 лет она проведет в тюрьме. 

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Блогер Руби Франке
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