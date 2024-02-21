ВСУ нанесли удар по больнице в центре Донецка

Пробиты два этажа, пострадала сотрудница медучреждения
В ДНР заявили о прицельном обстреле со стороны ВСУ больницы в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Удар пришелся по седьмому корпусу Республиканской клинической больницы имени Калинина. Предположительно - били из HIMARS, так как снаряд пробил перекрытия двух этажей.
Пострадала только сотрудница медучреждения. В минздраве региона заявили, что женщине оказывают необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает.
Несмотря на то, что здание получило повреждения, это никак не скажется на работе медучреждения. Больных продолжат принимать и оказывать им помощь.