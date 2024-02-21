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ВСУ нанесли удар по больнице в центре Донецка

20:43
  • среда
  • 21 февраля 2024

Пробиты два этажа, пострадала сотрудница медучреждения

В ДНР заявили о прицельном обстреле со стороны ВСУ больницы в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Удар пришелся по седьмому корпусу Республиканской клинической больницы имени Калинина. Предположительно - били из HIMARS, так как снаряд пробил перекрытия двух этажей. 

Пострадала только сотрудница медучреждения. В минздраве региона заявили, что женщине оказывают необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает. 

Несмотря на то, что здание получило повреждения, это никак не скажется на работе медучреждения. Больных продолжат принимать и оказывать им помощь. 

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