ВСУ нанесли удар по больнице в центре Донецка

Пробиты два этажа, пострадала сотрудница медучреждения

В ДНР заявили о прицельном обстреле со стороны ВСУ больницы в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Удар пришелся по седьмому корпусу Республиканской клинической больницы имени Калинина. Предположительно - били из HIMARS, так как снаряд пробил перекрытия двух этажей.

Пострадала только сотрудница медучреждения. В минздраве региона заявили, что женщине оказывают необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает.

Несмотря на то, что здание получило повреждения, это никак не скажется на работе медучреждения. Больных продолжат принимать и оказывать им помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"