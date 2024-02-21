Верховный суд отклонил жалобу Надеждина на решение ЦИК

Политика отказались регистрировать в качестве кандидата на выборах президента России

Верховный суд отказал Борису Надеждину в иске к ЦИК России. Политик оспаривал решение комиссии об отказе зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента. Об этом сообщает РИА Новости. Вердикт огласил судья Олег Нефедов.

Ранее Верховный суд отклонил еще два иска Надеждина. Он пытался оспорить форму двух документов: списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов и ведомости проверки подписных листов. Таким образом, все иски политика остались без удовлетворения. Надеждин в своем телеграм-канале написал, что обжалует решение Верховного суда.

Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации, сославшись на большой процент недействительных подписей в поддержку кандидата. Этот показатель, по мнению членов комиссии, был выше допустимого.

В качестве кандидатов в итоге было зарегистрировано четыре политика. Это Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование назначено на 15-17 марта.

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