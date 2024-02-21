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Офис Зеленского анонсировал "честный разговор про дальнейший путь"

22:02
  • среда
  • 21 февраля 2024

Пресс-секретарь украинского президента заявил, что 25 февраля "будет что-то особенное"

Представители украинской власти собираются 25 февраля провести конференцию. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он назвал предстоящее мероприятие "чем-то особенным", сообщает РИА Новости. 

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По словам Никифорова, будут обсуждать "дальнейший путь" Украины. Причем планируют собрать действительно все руководство страны: президента с первой леди, премьер-министра, главу Верховной Рады, руководство СБУ и ГУР. К ним присоединятся представители ключевых министерств, офиса Зеленского, военного ведомства. 

Однако в заявленных вопросах вообще не затрагивается тема противостояния с Россией. Говорить предлагают о развитии бизнеса, внедрении информационных технологий, мерах социальной поддержки.

Итоги подведет Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. 

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