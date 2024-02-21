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Медведев прокомментировал убийство летчика Кузьминова

22:03
  • среда
  • 21 февраля 2024

Замглавы Совбеза России не видит повода для сожалений

Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова тремя словами: "собаке собачья смерть". Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ. От дальнейшего обсуждения этой темы замглавы Совбеза России отказался, сообщает ТАСС. 

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Он не стал говорить о том, как именно закончилась жизнь Кузьминова.

Напомним, бывший российский летчик был убит в испанском городе Вильяхойосе. По последним данным, он прожил там всего несколько дней. Факт смерти перебежчика подтвердило испанское информагентство EFE со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Также об этом отчиталось ГУР Минобороны Украины. 

В августе прошлого года Максим Кузьминов угнал российский вертолет на Украину. Он не предупредил о своем решении других членов экипажа, и они были убиты украинскими военными. 

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