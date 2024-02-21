Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла слухи о его смерти

Владимир Сальдо попросил сделать скриншот украинского фейка

Ряд украинских телеграм-каналов распространили сообщение, что убит губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пресс-служба чиновника тут же поспешила опровергнуть эту информацию. Там назвали новость о смерти главы региона фейком, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что губернатор в шутку попросил сделать скриншот украинского сообщения. И "отправить его в архив" вместе с другими такими же. Поскольку информация о гибели Владимира Сальдо появляется регулярно.

Напомним, в 2022 году Владимира Сальдо пытались отравить. Был использован опасный боевой химикат - рицин. Как потом признавался политик, к отравлению был причастен человек, которому он доверял. 15 дней губернатор Херсонской области был без сознания. Потом еще некоторое время ушло на восстановление.

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