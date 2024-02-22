ВС России сбили ракету и дрон над Ростовской и Брянской областями

ВСУ использовали для атаки зенитную ракету С-200

Киевский режим попытался минувшей ночью атаковать объекты на территории России ракетой и беспилотником. Воздушные цели были уничтожены силами российской противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны.

Над Ростовской областью дежурные средства ПВО сбили ракету С-200. Это зенитная ракета, переоборудованная ВСУ для поражения наземных целей. Над территорией Брянской области ликвидирован беспилотный летательный аппарат.

О попытке атаки на Ростовскую область сообщил в Telegram и губернатор региона Василий Голубев. Он подтвердил, что в ночь на 22 февраля подразделения ПВО успешно отработали по воздушной цели. По данным Голубева, последствий на земле нет.

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