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Лузянин: "Большая двадцатка" собралась в условиях деглобализации

08:45
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Цепочки поставок нарушены

Россия открыта для разрешения конфликта с Украиной мирным путем. Но ни Киев, ни Запад не демонстрируют к этому никакой политической воли. Потому у нашей страны нет выбора - спецоперация будет продолжена до достижения её целей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в интервью бразильской газете "Глобо". Руководитель нашего МИДа находится в Рио-де-Жанейро - там пройдёт встреча глав дипведомств стран "Большой двадцатки".

Способно ли это объединение найти пути решений существующих в мире проблем? И приведёт ли рост экономики стран глобального Юга к усилению их политического влияния? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Большая двадцатка" собралась фактически в условиях деглобализации, разновекторного экономического роста. Цепочки поставок где-то работают, где-то – нет. Каждая из стран демонстрирует свой результат", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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