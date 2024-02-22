ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские Су-25 нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ

08:32
  • четверг
  • 22 февраля 2024

"Грачи" работали парами

Новые данные от Минобороны. На Донецком участке фронта российские войска улучшили свое положение по переднему краю. За сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 420 боевиков. Ликвидированы 48 вражеских беспилотников.

Воздушное пространство под контролем нашей авиации. На Краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25 нанесли сокрушительные удары по укреплённым позициям неонацистов.

"Грачи" работали парами - на высоте не более 25 метров. После поражения целей летчики благополучно вернулись на аэродром базирования. За сутки группировка "Центр" отразила семь атак противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пилот штурмовика Су-25 ВКС России
Пилот штурмовика Су-25 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.