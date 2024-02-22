Российские Су-25 нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ

"Грачи" работали парами

Новые данные от Минобороны. На Донецком участке фронта российские войска улучшили свое положение по переднему краю. За сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 420 боевиков. Ликвидированы 48 вражеских беспилотников.

Воздушное пространство под контролем нашей авиации. На Краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25 нанесли сокрушительные удары по укреплённым позициям неонацистов.

"Грачи" работали парами - на высоте не более 25 метров. После поражения целей летчики благополучно вернулись на аэродром базирования. За сутки группировка "Центр" отразила семь атак противника.

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