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Освободивших Авдеевку героев наградили прямо на передовой

08:35
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Им вручили медали

Прямо на передовой получили государственные награды военнослужащие группировки "Центр", отличившиеся при освобождении Авдеевки.

Медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших" бойцам вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Он отметил высокий боевой дух мотострелков, их стойкость и профессионализм.

Церемония награждения прошла и в военном госпитале в Екатеринбурге. В преддверии Дня защитника Отечества участники СВО, проходящие реабилитацию, были отмечены медалями "За отвагу" и "За боевые отличия", а также получили поздравления с праздником.

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