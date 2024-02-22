Минобороны представило новых героев спецоперации

Отличились гвардии ефрейтор Павел Брандт и младший лейтенант Радмир Назаров

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии ефрейтор Павел Брандт и его артиллерийский расчет с боевой машины первым выстрелом поразил замаскированные и укрепленные позиции боевиков, которые обнаружила наша разведка. Уничтожены два вражеских автомобиля с боеприпасами и до 15 радикалов.

Младший лейтенант Радмир Назаров сумел противостоять средствам РЭБ противника. Он оперативно перевел все станции мотострелкового батальона на резервный канал и под массированным обстрелом боевиков установил дополнительные ретрансляторы. Это позволило скорректировать удары нашей артиллерии и остановить контрнаступление ВСУ.

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