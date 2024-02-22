ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало места наиболее ожесточенных боев в Авдеевке

08:18
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Они велись в районе железнодорожного вокзала

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа российской армии показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки.
На Украине ищут оправдание отступлению ВСУ из Авдеевки

В Министерстве обороны отметили, что самые боеспособные части Вооруженных сил Украины были сконцентрированы в районе железнодорожного вокзала. Именно там велись одни из самых ожесточенных боев, сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ написали, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери при отходе из Авдеевки. Это связано с тем, что отступление было беспорядочным и не организованным. При этом ситуация на тех позициях, куда отошли части ВСУ, тоже очень непростая.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) признал, что украинская армия действительно находится сейчас в тяжелом положении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Авдеевка
Авдеевка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.