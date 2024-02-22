Они велись в районе железнодорожного вокзала

Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа российской армии показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру Авдеевки.

В Министерстве обороны отметили, что самые боеспособные части Вооруженных сил Украины были сконцентрированы в районе железнодорожного вокзала. Именно там велись одни из самых ожесточенных боев, сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ написали, что Вооруженные силы Украины понесли огромные потери при отходе из Авдеевки. Это связано с тем, что отступление было беспорядочным и не организованным. При этом ситуация на тех позициях, куда отошли части ВСУ, тоже очень непростая.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) признал, что украинская армия действительно находится сейчас в тяжелом положении.

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