США уведомили Европу и Азию об "угрозе" от России

При этом в Вашингтоне сами мало что знают о пресловутой угрозе

Американская разведка предупредила европейских союзников о якобы имеющей место угрозе со стороны России, о которой ей самой мало что известно. Об этом в среду, 21 февраля, рассказали информированные источники.

Как пишет The New York Times, сотрудники разведки США провели ряд срочных брифингов со своими союзниками по НАТО и из государств Азии. При этом "американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент Владимир Путин".

Газета также указывает, что у спецслужб Соединенных Штатов "мало доверия" к собственному анализу относительно возможного выведения Россией ядерного оружия в космос.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что обвинение Вашингтоном Москвы в якобы размещении ядерного оружия в космосе "вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством".

Российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что у России нет проектов по размещению ядерного оружия в космосе — все работы в космосе аналогичны таким же у других стран.

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