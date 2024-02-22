Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ под Купянском

Противник пытался ночью захватить позиции ВС России
Диверсионно-разведывательную группу ВСУ ликвидировали ВС России в районе Песчаного на купянском направлении. Противник пытался под покровом ночи захватить российские позиции, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как рассказал Марочко, украинские диверсанты решили воспользоваться темным временем суток и рельефом местности для захвата передовых позиций ВС России. Однако их замысел был раскрыт благодаря бдительности российских военных, которые несли дежурство на скрытом наблюдательном посту.
Отделение открыло огонь по диверсантам и уничтожило большую часть группы. Несколько раненых боевиков скрылись, сообщил Марочко агентству РИА Новости. За минувшие сутки на купянском направлении ВСУ потеряли, по данным Минобороны России, до 30 боевиков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"