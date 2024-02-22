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Юристы G7 признали законной конфискацию российских активов

08:56
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Лондон и Вашингтон настаивают на конфискации российских активов

Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран "Большой семерки" (G7) пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву.
Украина решила продать российские активы

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертное заключение, юристы сочли, что конфискация законна, "учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права".

Властям стран, в которых были заморожены российские активы, рекомендовано передать их международному механизму под их юрисдикцией, который должен депонировать деньги, а затем передать их Украине.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что в случае присвоения Западом российских активов будет жестким "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

При этом источники утверждали, что Брюссель тревожит не только юридический аспект конфискации блокированных активов, но и возможные последствия для единой европейской валюты. В ЕС допускают, что инвесторы могут выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

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