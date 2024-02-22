Вашингтон подливает масло в огонь, отметил дипломат

Администрация президента США Джо Байдена занимается втягиванием нейтральных государств глобального Юга в конфликт на Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российского посольства, дипломат подчеркнул, что Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств глобального Юга следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам.

Некоторые члены Организации американских государств уже выразили недовольство "вбрасыванием в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации", отметил Антонов.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты сформировали антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести стратегическое поражение России и ради достижения своей цели "накачивает Украину оружием".

Между тем за дипломатическое решение конфликта выступает две трети опрошенных украинцев, но западные партнеры Киева жизни украинских солдат не считают и готовы сражаться за Украину до последнего бойца.

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