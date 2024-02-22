СБУ назвала направление следующего удара армии России

В спецслужбе считают, что наступление будет на юге

ВС России держат оборону украинской армии в постоянном напряжении, выискивая слабые места. Следующий после Авдеевки удар может быть нанесен в Запорожье, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Стариков считает Запорожье слабым местом украинской обороны. Он предполагает, что российская армия будет проводить отвлекающие маневры на севере, а главный удар нанесет на юге. Как заявил эксперт в интервью украинским СМИ, в зимней военной кампании 24-го года российская армия применяют стратегию так называемых качелей: ударит в одном месте – отойдет, бьет в другом.

В Верховной раде Украины ранее предположили, что вслед за Авдеевкой Украина потеряет контроль и над другими городами – в частности, над Харьковом и Запорожьем. По мнению украинских депутатов, главная причина постоянных отступлений ВСУ – применение российской армией управляемых авиационных бомб, передает РИА Новости.

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