В Казани набирают обороты "Игры будущего"

Соревнования продлятся до 3 марта

Единство спорта, науки и высоких технологий. В Казани набирают обороты первые в истории "Игры будущего". Соревнования на стыке двух миров - реального и виртуального - вызвали огромный интерес во всем мире. Свои команды в Россию прислали более сотни стран. А за красочной церемонией открытия грандиозного мероприятия вместе с президентом Владимиром Путиным наблюдали и лидеры ряда государств.

Экскурсию по спортивным стендам для гостей - лидеров Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии - Владимир Путин проводит лично. Экспонаты - не менее зрелищные, чем сама церемония открытия "Игр будущего": микс традиционного спорта и высоких технологий. И здесь России действительно есть чем гордиться. Именно мы придумали уникальное состязание, которое, в отличие от других международных турниров, точно вне политики, а только про спорт и интеллект. И, судя по выставленным флагам стран-участниц, приехавших к нам в гости, никакое внешнее давление не может помешать нашему развитию и движению только вперед.

Футболист Андрей Аршавин разъясняет Путину, чем именно фиджитал-футбол отличается от классического - сначала парная игра на приставках, потом на поле, а очки суммируются - и, пользуясь случаем, обращается к главе государства с просьбой:

"Считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут ребята наши играть за свою национальную сборную".

Во что хорошо играет Путин, организаторам "Игр будущего" хорошо известно. Но в Казани главе государства вместо обычной клюшки и шайбы показали флорбол - разновидность хоккея с мячом. И, судя по реакции, смогли удивить президента.

Иностранным лидерам предложили попробовать свои силы на этом поле. Белорусский президент не решился играть в хоккей. Зато российский президент, не раздумывая, принимает пас от белорусского коллеги. Путин выбивает пять из пяти.

А это стенд дисциплины "Спортивное программирование". Разновидность интеллектуального киберспорта. В то время, как нашу страну хотят лишить доступа к высоким технологиям, они здесь. Не просто представлены. Но еще и пытаются посоревноваться в красноречии с главой государства.

Гостям показывают и копию главного трофея "Игр будущего". Сейчас он в космосе, но прибудет в Казань к финалу.

"Игры будущего" в Казани продлятся до 3 марта. Но уже сейчас города и страны соревнуются за право провести следующие состязания. География претендентов - от Казахстана до Мексики и Ирана.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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