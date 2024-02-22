Жители Авдеевки рассказали о жестокости украинских националистов

Российская группировка активно продвигается за окраинами Авдеевки

Спуск по ступенькам - 5 метров под землю. За массивной дверью - целая сеть коридоров, складов с боеприпасами и бомбоубежищ. Этот бункер, построенный по всем правилам военной инженерии, говорят бойцы, был одним из главных опорных пунктов ВСУ в Авдеевке.

В каждой комнате - ящики с патронами, гранатомётами и минами. Все вооружения - производства стран НАТО. Причем, судя по упаковкам, переданы Украине вовсе не из старых запасов. Такие "опорники" националисты устраивали в больницах, школах, спортзалах. Проходить каждый участок приходится с осторожностью. И даже видавшие виды разведчики удивляются бесчеловечному отношению боевиков к своим сослуживцам. Эвакуировать убитых времени не было. Зато успевали заминировать.

На стенах надпись "Слава героям АТО", цинично соседствует с "Боже береги Авдеевку". А вот как к Богу на самом деле относятся националисты. Свято-Николаевский храм, один из старейших в Авдеевке, полностью разграблен.

О жестокостях бандеровцев, которых терпели последние 9 лет, жители Авдеевки рассказывают только сейчас. Когда оказались в центре временного размещения в Донецке. Еще неделю назад за такие откровения можно было тут же получить пулю в голову.

Сегодня российская группировка активно продвигается за окраинами Авдеевки. Морпехи при поддержке танкистов сумели взять под огневой контроль поселок Ласточкино. А реактивные установки разносят наспех выстроенные после бегства позиции ВСУ в Степовом и Первомайском.

Попытки националистов контратаковать на Авдеевском фронте заканчиваются вот так (см. видео). Это результат прямого попадания наших бойцов в броневик с наемниками из "иностранного легиона". Но главное сегодня - поселок Победа, он в нескольких километрах от Авдеевки, полностью освобожден. Над домами наши бойцы подняли красные флаги. Сейчас завершается его зачистка. Очагов сопротивления, докладывают с передовой, почти не осталось.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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