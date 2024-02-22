Лавров: Сельскохозяйственные земли на Украине присвоены бизнесом США

Деньги, полученные от продажи украинской пшеницы, пойдут на продолжение конфликта

Жители французского городка По уже несколько дней просыпаются от звуков трубы. Не достучавшись до властей, местные фермеры решили разбудить всю округу. А заодно щедро засыпали улицы и даже дома чиновников навозом. Это уже традиция.

Мягко говоря, нечисто и в другом городе - Жере. Впрочем, сейчас так по всей Франции. Да и в других странах Европы. Но власти, как и фермеры, в своих целях и решениях непреклонны. Накануне постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали продление отмены пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельхозпродукции еще на год - до июня 25-го.

"Продлевая эти меры, ЕС продолжит поддерживать и стимулировать торговые потоки с Украины в ЕС и остальной мир, а также будет способствовать созданию условий для расширения экономических и торговых отношений, ведущих к постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС", - говорится в коммюнике Евросовета.

Нужна ли эта самая интеграция Европе на самом деле - большой вопрос. Важнее другое - деньги, полученные от продажи украинской пшеницы и остального, пойдут на продолжение войны. И это для Брюсселя сейчас самое главное. Противостояние с Россией руками украинцев должно продолжаться - твердят и еврочиновники, и кураторы Киева из-за океана, а заодно под шумок прибирают к рукам все прибыльные украинские активы, какие еще остались. Об этом на проходящем в Бразилии саммите глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" напомнил Сергей Лавров:

"Национальным правительствам пытаются вживить "чипы" внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты".

И в подтверждение агентство "Блумберг" сообщает: уже сегодня Украина может достичь соглашения с МВФ о предоставление 900 миллионов долларов. Всего же в этом году Киев ожидает от фонда почти пять с половиной миллиардов. И если Конгресс США не одобрит выделение более 60 миллиардов, средства МВФ станут вторым по величине финансовым спасательным кругом для Украины после грантов и кредитов ЕС. В Вашингтоне тем временем идет битва между Белым домом и Палатой представителей за те самые 60 миллиардов для Украины. Пока с переменным успехом.

Две недели назад Джо Байден выступал по этому вопросу в Конгрессе, а сегодня, похоже, об этом уже не помнит. В Лос-Анджелесе президента спросили о том визите в Капитолий. Байден, как часто бывает в последнее время, впал в ступор. Ответить за него попыталась мэр Карен Басс. А охрана поспешила выдворить журналистов из зала.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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