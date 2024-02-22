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В детском лагере "Артек" в Крыму стартовала новая смена

12:08
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Повышенное внимание - к детям из зоны СВО и приграничных территорий

Сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей России посвящена новая смена, которая началась в детском лагере "Артек". На крымское побережье приехали почти две тысячи ребят из 60 регионов России. Каждый их день расписан по минутам: сначала уроки, а потом - увлекательные занятия, экскурсии, мастер-классы.

Безмятежное море и тихий умиротворенный зимний Крым – идеальное место и время для того, чтобы отдохнуть, отвлечься и набраться положительных эмоций. Тем более, когда вокруг такая красота и практически уже весенняя погода.

Семафорная азбука выучена, морские узлы освоены в совершенстве - время для морских прогулок. На шлюпках от Адалар до горы Медведь. Это их первый выход в море, но точно не последний!

В международном детском центре – вторая смена. Впереди – три недели. В этот раз в "Артек" приехали представители 60 регионов России, в том числе более 300 детей из Белгородской области. Большинство ребят никогда не были в "Артеке", но мечтали сюда попасть: увидеть море, завести новых друзей.

К детям из зоны СВО и приграничных территорий - повышенное внимание. Чуткость проявляют не только педагоги и вожатые, но и психологи.

"Мы анализируем детей на входе, сопровождаем и рекомендуем в последующем и педагогам школ, и родительскому сообществу, как качественнее заниматься и вопросами обучения, и вопросами воспитания этих детей после Международного детского центра", - отметил Константин Федоренко, директор ФГБОУ "МДЦ "Артек".

У воспитанников "Артека" - ни минуты свободного времени, вся программа расписана по часам. Здесь и школьные уроки, и дополнительные занятия. Питание, как у космонавтов, и даже лучше, шутят артековцы. После такого можно и в летчики-испытатели податься!

Это первая в стране авиационно-космическая выставка. Она появилась по инициативе Гагарина и Королева. Здесь есть настоящий "Луноход-2", кресло спускаемого аппарата и личные вещи героев. Галактические впечатления и наглядная демонстрация безграничных возможностей человека. Главное – мечтать и верить.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
Детский лагерь "Артек" в Крыму
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