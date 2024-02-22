Кандидаты на пост президента продолжают активно работать в регионах

Николай Харитонов обсуждает программу по развитию агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке

Кандидаты на пост президента России продолжают активно работать в регионах страны в поддержку своей программы.

Николай Харитонов от КПРФ сегодня в столице обсуждает специальную программу по развитию агропромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Диалог обстоятельный. В дискуссиях принимают участие представители партии, общественных организаций и эксперты. Основное внимание - обеспечению продовольственной безопасности.

"Наша задача, в первую очередь, экологически чистым продовольствием накормить своё население, в том числе ДВФО, а излишки производя много и умело, торговать с Тихоокеанским регионом", - заявил Николай Харитонов.

Напомним, до начала выборов не так много времени. Уже 25 февраля стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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