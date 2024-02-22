ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве рассказали о старте инженерного чемпионата CASE-IN

11:57
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Это масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Уникальный опыт для школьников, студентов и молодых специалистов. В Москве рассказали о старте 12-го сезона международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Это масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Тысячи ребят из разных регионов на протяжении нескольких месяцев будут решать инженерные задачи и выполнять проекты в области научно - технического творчества, посвященные бережливому производству. По словам организаторов, участие в чемпионате - это мощный социальный лифт и возможность попробовать свои силы в решении интересных практических задач.

"Чемпионат позволяет участникам попробовать силы в решении интересных практических задач. Действительно, у нас все партнеры предоставляют такие практические задачи, которые используются в постоянной деятельности компаний. Часто это задачи, которые не могли компании решить самостоятельно. И мы знаем примеры, когда наши участники справлялись с этими задачами. Поэтому это действительно интересный опыт и практическое применение своих навыков", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Студенты за компьютерами
Студенты за компьютерами
Студенты за компьютерами
Студенты за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.