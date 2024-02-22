В Москве рассказали о старте инженерного чемпионата CASE-IN

Это масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Уникальный опыт для школьников, студентов и молодых специалистов. В Москве рассказали о старте 12-го сезона международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Это масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Тысячи ребят из разных регионов на протяжении нескольких месяцев будут решать инженерные задачи и выполнять проекты в области научно - технического творчества, посвященные бережливому производству. По словам организаторов, участие в чемпионате - это мощный социальный лифт и возможность попробовать свои силы в решении интересных практических задач.

"Чемпионат позволяет участникам попробовать силы в решении интересных практических задач. Действительно, у нас все партнеры предоставляют такие практические задачи, которые используются в постоянной деятельности компаний. Часто это задачи, которые не могли компании решить самостоятельно. И мы знаем примеры, когда наши участники справлялись с этими задачами. Поэтому это действительно интересный опыт и практическое применение своих навыков", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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