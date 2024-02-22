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Собянин: Поезда новой серии "Москва‑2024" запустят в метро в 2024 году

09:03
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Они станут еще более технологичными и комфортными

В этом году в метро появятся поезда новой серии "Москва-2024". Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, одно из направлений столичной транспортной программы на ближайшие 6 лет - модернизация подвижного состава.

Поезда станут ещё более технологичными и комфортными. Обновится дизайн и появятся элементы беспилотного управления. А в ближайшее время на Московские центральные диаметры выйдет "Иволга 4.0". Отличительная особенность составов - наличие трёх дверей в промежуточных вагонах.

Эти электропоезда - отечественной разработки. Из плюсов - плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства и другие полезные для пассажиров сервисы.

На прошлой неделе Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы. В частности, откроют 39 станций метро и три новые линии: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

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