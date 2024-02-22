Экс-ведущего телеканала НТВ Киселева* включили в список террористов

Журналист признан в России иноагентом

Признанный в России иноагентом журналист, бывший ведущий телеканала НТВ Евгений Киселев* включен в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Евгений Киселев* - журналист, политический обозреватель, а также медиаменеджер. На телевидении он начал работать с 1984 года. В 1993-2001 годах был сотрудником телеканала НТВ.

Сейчас Киселев* работает на телеканале "Украина-24". В России его ранее объявили в розыск по уголовной статье.

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* Лицо, признанное иноагентом в России

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