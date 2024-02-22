ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-ведущего телеканала НТВ Киселева* включили в список террористов

09:33
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Журналист признан в России иноагентом

Признанный в России иноагентом журналист, бывший ведущий телеканала НТВ Евгений Киселев* включен в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Журналист Евгений Киселев объявлен в розыск
Евгений Киселев предлагает красть людей

Евгений Киселев* - журналист, политический обозреватель, а также медиаменеджер. На телевидении он начал работать с 1984 года. В 1993-2001 годах был сотрудником телеканала НТВ.

Сейчас Киселев* работает на телеканале "Украина-24". В России его ранее объявили в розыск по уголовной статье.

_______________________________________

* Лицо, признанное иноагентом в России

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Киселев*
Евгений Киселев*
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.