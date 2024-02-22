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Новая Зеландия пообещала Украине помощь на 16 млн долларов

09:43
  • четверг
  • 22 февраля 2024

С начала СВО Новая Зеландия потратила на это 61,8 млн долларов

Министры иностранных дел и обороны Новой Зеландии Уинстон Питерсон и Джудит Коллинз объявили о выделении Украине пакета помощи на 25,9 миллиона новозеландских долларов (16 миллионов долларов США).
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Из этой суммы около 4 миллионов долларов направят в Международный фонд для Украины на закупки боеприпасов и оружия, 1,9 миллиона передадут в фонд Всемирного банка для восстановления Украины, 4,3 миллиона ассигнуют на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Наряду с этим Новая Зеландия продлит пребывание военнослужащих в Европе до июня 2025 года для обучения украинских солдат и оказания разведывательной и материально-технической поддержки ВСУ, говорится в заявлении министров.

Ранее сообщалось, что Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на 680 миллионов долларов. Он станет крупнейшим траншем, выделенным Стокгольмом Киеву с момента начала спецоперации. В новый пакет помощи, в частности, гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Соединенные Штаты тем временем отвергли возможность предоставления Украине помощи в форме кредита. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не хочет просить Киев "взять на себя долговые обязательства прямо сейчас".

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