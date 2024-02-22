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Болезнь прогрессирует: Зиверт уходит со сцены из-за страшных болей

10:30
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Последние концерты певица отработала под действием обезболивающих

Юлия Зиверт объявила об отмене всех своих концертов и уходе со сцены минимум на полгода. Певица призналась, что ее мучают страшные боли, из-за которых ей приходилось выходить на сцену под действием обезболивающих.

"Случилось так, что проблемы вернулись в мою жизнь, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму. Врачами, моей командой, мной было принято непростое решение категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку", - рассказала Зиверт в своем Telegram-канале.

Певица рассказала, что последней каплей стал концерт в Калининграде, когда ей пришлось выйти на сцену под действием лекарств. После этого она "со страшными болями" вернулась в Москву.

Она призналась, что это сложное решение, но "иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом уверенно шагать только вперед".

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