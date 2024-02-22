Байден позволил себе очередное хамское высказывание о Путине

Президент США уже позволял себе оскорбления в адрес российского лидера

Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. Хамские выражения Байден позволил себе во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско.

Американский политик заявил, что "у нас есть сумасшедшие с***ны дети, как этот парень Путин и другие", из-за которых якобы "всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США называл Владимира Путина военным преступником и мясником. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные оскорбления сужают окно возможностей для налаживания отношений с Вашингтоном, тем более что "государственный лидер должен сохранять трезвость".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

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