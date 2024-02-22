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ВСУ потеряли в боях за Крынки четыре обученные натовцами бригады

10:09
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Морпехи проходили подготовку в Италии и Великобритании

Четыре бригады морской пехоты потеряли Вооруженные силы Украины в боях за Крынки. Это были очень подготовленные бойцы, которые проходили обучение в Италии и Великобритании, сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

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Источник уточнил, что речь идет о 35-й, 36-й, 37-й и 38-й бригадах морской пехоты ВСУ. Взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении ВСУ, заявил ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В военном ведомстве отмечали, что взятие Крынок под контроль было делом непростым. Российским войскам приходилось отслеживать лодки с противником и не допускать наращивания сил ВСУ.

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