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Литва ограничит высадку россиян из поездов в Калининград

10:36
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Это касается станций Кяна и Кибартай

Правительство Литвы решило запретить гражданам Российской Федерации, которые едут в Калининградскую область поездами, выходить на литовских станциях Кяна и Кибартай.
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Как пишет портал 15min, с 1 марта запретить россиянам выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. В настоящее время граждане России, у которые есть вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могут выйти на этих станциях, а затем продолжить поездку.

Официально власти Литвы пока не прокомментировали эти сообщения.

На Западе продолжают соревноваться в проявлениях русофобии. Пальма первенства — у прибалтийских стран. В частности, сейм Литвы поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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