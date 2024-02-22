Медведев заявил о возможном наступлении ВС России на Киев

Если не сейчас, то через какое-то время

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что российские войска могут дойти до Киева, если этого потребуют цели специальной военной операции.

"Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - сказал он в интервью российским СМИ.

Также Медведев назвал Одессу русским городом, в силу своей истории, людей и языка.

"Одесса, возвращайся домой, мы заждались Одессу в Российской Федерации", - заявил зампред Совбеза.

По словам Медведева, киевский режим должен быть уничтожен, только после этого переговоры Москвы и Киева станут возможны.

"Этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Россия не уничтожает украинских пленных, поэтому они активно сдаются в плен. Бойцы, не уличенные в преступлениях против человечности, могут быть прощены после окончания спецоперации, отметил Медведев.

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