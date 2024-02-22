Песков счел неправильным приравнивать военкоров к участникам СВО

Военные корреспонденты не являются прямыми участниками конфликта на Украине, а потому было бы неправильно "линейно приравнять их к участникам СВО". Такое заявление сделал в четверг, 22 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля выразил солидарность с главой государства, которому уже задавали соответствующий вопрос. Владимир Путин тогда подчеркнул, что "наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран", сообщает РИА Новости.

Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно. Но то, что их героическая работа также заслуживает отдельные оценки, отдельные квалификации, здесь, наверное, действительно стоит подумать.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.

Дмитрий Песков, комментируя работу военкоров, отмечал, что, "конечно, мы все болеем душой за них", при этом "соответствующие наши ведомства помогают им".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"