Это село имеет символическое значение для Киева

Киев бросает все силы для удержания села Работино в Запорожской области.

Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, ожесточенные бои идут на ореховском участке.

"Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Украинские войска намерены любой ценой удержать разрушенное село, которое стало для них символом всех достижений провального летнего контрнаступления.

Накануне Рогов заявил о переброске техники и бойцов ВСУ из Орехова в район Работина и Вербового в Запорожской области. Все говорит о том, что Киев готовится к активным боевым действиям.

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