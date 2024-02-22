Рогов заявил о попытках Украины удержать Работино любой ценой

Это село имеет символическое значение для Киева
Киев бросает все силы для удержания села Работино в Запорожской области.
Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, ожесточенные бои идут на ореховском участке.
"Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами", - сказал он (цитата по РИА Новости).
Украинские войска намерены любой ценой удержать разрушенное село, которое стало для них символом всех достижений провального летнего контрнаступления.
Накануне Рогов заявил о переброске техники и бойцов ВСУ из Орехова в район Работина и Вербового в Запорожской области. Все говорит о том, что Киев готовится к активным боевым действиям.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"