Песков рассказал, как относится к мнению Путина

Нельзя работать с президентом, не разделяя его точку зрения, заявил спикер Кремля

Работать с главой государства в качестве пресс-секретаря и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию и мнение — это неправильно. Такое заявление сделал в четверг, 22 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению спикера Кремля, "любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать".

Песков также заверил, что вся "огромная команда людей", в которую входят члены правительства и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента", сообщает International Reporters.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один в Российской Федерации, а конкурентов в стране у него нет и быть не может. При этом пресс-секретарь президента уточнил, что высказывает свое личное мнение, хотя это и противоречит правилам.

При этом американский лидер Джо Байден обвинял Владимира Путина в том, что у него якобы "нет демократической косточки в теле". Однако ни сам Байден, ни его администрация не дали никаких объяснений относительно того, что имел в виду американский президент.

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