Медведев призвал ссылать вредителей из новых регионов в Сибирь

Таких людей нужно перевоспитывать, заявил политик

Жителей новых российских регионов, которые вредят России, необходимо изобличать и наказывать. Такое мнение высказал в четверг, 22 февраля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению политика, таких вредителей нужно высылать в Сибирь, "на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря".

Медведев подчеркнул необходимость "работать со всеми", чтобы "убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые покинули страну и совершают в отношении нее "подлые поступки", ждет Магадан.

После того, как магаданские власти с обидой прокомментировали стереотипы про свою область и открестились от предателей, спикер нижней палаты российского парламента предложил ссылать релокантов-предателей на рудники, выбрав такую местность, "чтобы там не было лета".

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