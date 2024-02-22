Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Херсонской области

Пострадали два человека

Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в Херсонской области. Украинские террористы направили FPV-дрон на маршрутный автобус.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо, инцидент произошел на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водителю автобуса удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв прогремел снаружи.

Несмотря на действия водителя, он сам был ранен осколками. Пострадала также одна из пассажирок автобуса. Мужчине помощь оказали на месте, женщину пришлось госпитализировать. По данным Сальдо, за сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам на левом берегу Днепра 50 артиллерийских снарядов.

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