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Андрей Бочкарёв: Транспортный хаб "Говорово" готов более чем на 90 процентов

11:16
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Работы близятся к завершению

Транспортный узел "Говорово" на западе Москвы в районе Солнцево готов более чем на 90 процентов. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Заммэра отметил, что реализация проекта обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети и улучшит транспортную доступность прилегающих районов.

При формировании технологической части городского вокзала будет организована безбарьерная среда для маломобильных групп населения. В рамках проекта предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 км, в том числе, реконструкция улиц Татьянин Парк и 50 лет Октября.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что проект предусматривает возведение транспортной инфраструктуры у городского вокзала.

В планах — возведение двух зарядных станций электробусов, отстойно-разворотной площадки, плоскостных стоянок легкового транспорта, переустройство электрических сетей и дождевой канализации, также будут установлены пять светофоров. В настоящее время ведутся работы по устройству фасада здания конечной станции и прокладка коммуникаций. Создание комфортных условий для пассажиров общественного городского транспорта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Московские городские вокзалы должны обеспечивать доступность и удобство граждан, создание безбарьерного прохода к разным видам транспорта с максимальной интеграцией их в городскую среду.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об амбициозных планах по развитию транспортной системы Москвы на ближайшие шесть лет. В частности, будет расширен рельсовый каркас столицы, особое внимание уделят крупным инфраструктурным проектам федерального значения – таким, как высокоскоростные магистрали и развитие Центрального транспортного узла.

Во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей Сергей Собянин отмечал, что Москва примет участие в финансировании проекта магистрали до Санкт-Петербурга, эффект от запуска которой ощутят жители "не двух городов, а нескольких субъектов: Московской области, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери".

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