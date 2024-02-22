Шойгу вручил "Золотые Звезды" Героев России участникам СВО

Бойцы отличились во время СВО

Высшие награды страны из рук министра обороны. Сегодня Сергей Шойгу в соответствии с указом президента вручил медали "Золотая Звезда" Героя России нашим военнослужащим, которые отличились во время спецоперации.

Глава оборонного ведомства отметил мужество и отвагу бойцов, поблагодарил их за образцовое выполнение задачи и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, что они не последние, потому как абсолютно убеждён, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!" - отметил Шойгу.

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