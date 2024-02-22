ЕС приостановил переговоры о вступлении Украины в союз

Предположительно, до лета
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета.
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, необходимо создать переговорную базу, которая должна быть готова к выборам в Европарламент – они пройдут с 6 по 9 июня.
"Это займет некоторое время. Возможно, Евросоюз будет готов к началу лета", - сказала председатель ЕК.
Урсула фон дер Ляйен напомнила, что вступление новой страны в ЕС должны одобрить все 27 стран-членов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко усомнился в способности Украины приблизиться к вступлению в Евросоюз. По его словам, на такие мысли наводят действия украинских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"