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ЕС приостановил переговоры о вступлении Украины в союз

11:40
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Предположительно, до лета

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз приостановлены до лета.
Кличко не поверил в способность Украины приблизиться к членству в ЕС

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, необходимо создать переговорную базу, которая должна быть готова к выборам в Европарламент – они пройдут с 6 по 9 июня.

"Это займет некоторое время. Возможно, Евросоюз будет готов к началу лета", - сказала председатель ЕК.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что вступление новой страны в ЕС должны одобрить все 27 стран-членов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко усомнился в способности Украины приблизиться к вступлению в Евросоюз. По его словам, на такие мысли наводят действия украинских властей.

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